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Приглашаем принять участие в Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика"

Приглашаем принять участие в Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов Радиоэлектроника, электротехника и энергетика

5 марта 2021, 09:12
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИУ МЭИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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11−12 марта 2021 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ», а также в г. Душанбе (секция 59 «Электроэнергетика Средней Азии») и г. Конаково Тверской обл. (секция 58 «Техническое творчество студентов среднего профессионального образования») пройдет XXVII международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика».

Цель конференции – развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами. В конференции примут участие около 1000 представителей более 15 вузов и научных учреждений России и зарубежья.

Организаторами конференции выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Академия электротехнических наук, Ассоциация международных отделов высших учебных заведений (АМО), Российско-Киргизский консорциум технических университетов и Российский фонд фундаментальных исследований.

Конференция состоится при поддержке Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ, ПАО «Россети» и Фонда образовательных проектов «Надежная смена».

Работа Конференции будет проходить по четырнадцати направлениям: радиотехника и электроника, информационные технологии, электротехника, электромеханика и электротехнологии, инженерная экология, экономика и менеджмент, энергетика и экономика предприятий, ядерная энергетика и теплофизика, теплоэнергетика, энергомашиностроение, электроэнергетика, гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии, промышленный дизайн, электроэнергетика в военном деле.

Адрес оргкомитета:

  • Россия, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14, НИУ «МЭИ».

Сайты конференции:

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Источник: РНК СИГРЭ

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