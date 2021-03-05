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"Россети Северный Кавказ" выполнили реконструкцию 38 км ЛЭП в Карачаево-Черкесии

«Россети Северный Кавказ» в рамках Программы снижения потерь, реализуемой за счет нетарифных источников энергокомпании, продолжают реконструировать ветхие сети в Карачаево-Черкесии. 

В настоящий момент завершена работа на 38 км линий электропередачи (ЛЭП) с заменой ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП) и почти 2 000 опор в Абазинском, Прикубанском и Карачаевском районах.

В частности, в ауле Кара-Паго полностью обновлены 6,5 км линий электропередачи, в поселке Новый Карачай мероприятия проведены почти на 18 км распределительных сетей, в селе Дружба реконструировано 14 км ЛЭП. В общей сложности в четырех районах республики будет обновлено более 200 км ЛЭП.

«Такая масштабная реконструкция распределительных сетей проводится в республике впервые. Она позволит значительно улучшить качество электроснабжения наших потребителей, поскольку в Программу снижения потерь попали те населенные пункты, где существовали проблемы с низким напряжением в сетях. Сейчас, благодаря монтажу СИП с увеличением его сечения до пяти раз, даже на самых протяженных участках электросетей напряжение будет соответствовать нормативным показателям», - рассказал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

Кроме этого, в рамках Программы снижения потерь у потребителей идет установка новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии. В трех районах республики уже завершен монтаж около 4 тысяч «умных» счетчиков, что составляет почти 40 % от запланированного объема. В Абазинском и Прикубанском районах установлены около 1 900 новых счетчиков (60 % от плана), в Карачаевском районе – свыше 2 тысяч (46 % от плана).

Новая интеллектуальная система будет внедрена в населенных пунктах Абазинского, Карачаевского, Малокарачаевского и Прикубанского районов республики, где будет смонтировано почти 11 тысяч «умных» счетчиков. Отслеживать свой расход потребления жители смогут с помощью специальных гаджетов – пультов, на дисплее которых будут отображаться все данные нового счетчика.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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