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Российские абоненты не останутся без домашнего интернета

Российские абоненты не останутся без домашнего интернета

5 марта 2021, 13:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЦИФРЫ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: Минцифры России

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Андрей Канцуров, директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России:

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц.

Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)».

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Источник: Минцифры России

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