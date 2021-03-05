Системный оператор Единой энергетической системы приступил к поэтапному вводу в промышленную эксплуатацию «Системы связи для оперативных переговоров с субъектами электроэнергетики по технологии VoIP» (ССОП-VoIP).

Использование новой системы позволит повысить качество оперативных переговоров диспетчеров с персоналом субъектов электроэнергетики. Внедрение ССОП-VoIP поможет также снизить капитальные и эксплуатационные затраты субъектов отрасли на создание и модернизацию систем обмена технологической информации с автоматизированной системой Системного оператора и систем сбора и передачи информации (СОТИАССО/ССПИ) за счет конвергенции разных типов трафика – телефонной связи и данных – в одной мультисервисной сети и более эффективного использования каналов связи на базе технологий пакетной передачи данных. Использование технологии VoIP и современного телекоммуникационного оборудования повысит надежность и наблюдаемость каналов связи до энергообъектов.

Поэтапный переход на использование VoIP осуществляется в рамках перевода обмена технологической информацией между объектами электроэнергетики, центрами управления субъектов электроэнергетики и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» на технологии пакетной передачи данных на базе IP-протоколов.

VoIP (Voice over Internet Protocol) – технология передачи голосовой информации по сетям пакетной передачи данных. Достоинство технологии VoIP в сравнении с традиционными решениями, основанными на технологии TDM (Time Division Multiplexing, временно́е мультиплексирование), заключается в возможности сжатия голосового трафика с высоким коэффициентом компрессии и динамическим использованием пропускной способности каналов связи.

До внедрения ССОП-VoIP для оперативных переговоров между диспетчерами Системного оператора и персоналом энергообъектов использовалась телефонная связь, организованная по технологии TDM. В ней за каждым каналом телефонной связи постоянно закрепляется фиксированная часть пропускной способности общего цифрового потока, не позволяя использовать этот ресурс для передачи других видов информации, когда канал не занят телефонными переговорами. Технология VoIP не имеет подобных ограничений и позволяет использовать для организации голосовых соединений общие каналы передачи данных, классифицировать и маркировать передаваемые данные, а также управлять очередями и приоритетами трафика в соответствии с алгоритмом работы сетевого оборудования.

С внедрением ССОП-VoIP Системный оператор обеспечит субъектам электроэнергетики возможность организации телефонной связи для оперативных переговоров с использованием технологии VoIP, при этом использование технологии TDM будет продолжаться там, где применение VoIP пока не представляется возможным по финансовым или организационно-техническим причинам.

Использование технологии VoIP для оперативных переговоров, требующих особой надежности и отказоустойчивости каналов связи и технологий передачи сигнала, было предварительно опробовано в рамках пилотного проекта Системного оператора и ПАО «РусГидро» в 2018 – 2020 гг. В ходе этого успешного проекта подтверждена возможность организации переговоров полностью на базе VoIP между диспетчерским персоналом Главного диспетчерского центра Системного оператора, его филиалами ОДУ Центра и Московское РДУ и оперативным персоналом Загорской ГАЭС.

В 2020 году инфраструктурой для организации телефонной связи для оперативных переговоров по технологии VoIP оснащены Главный диспетчерский центр Системного оператора и диспетчерские центры 26 филиалов. До конца 2023 года планируется оснастить все остальные диспетчерские центры.