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В "Оренбургэнерго" работают 158 женщин электромонтеров, слесарей, дежурных подстанций, диспетчеров

Марина Бондарь

Марина Бондарь

В филиале ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» трудятся 847 женщины. Инженерами-электриками в электросетевом предприятии служат 270 женщин, а 158 занимают рабочие должности. Они выполняют разные функции, ответственны за участки в производственном процессе, к которым, казалось, женщина никак не может быть причастна.

Гузаль Шарипова, электромонтер по обслуживанию подстанций Ташлинского РЭС Западного производственного отделения, выполняет оперативное облуживание подстанции «Пустобаевская», контролирует безопасный и надежный режим работы оборудования. Зимой на территории может и снег почистить, а летом покосить траву. От работы вверенного ей оборудования зависит электроснабжение буровых и нефтяных установок, двух сел: Пустобаево и Мирошкино.

- Со всем можно справиться, если любить дело, которым ты занимаешься. Я работаю с удовольствием. Стараюсь соответствовать профессиональным стандартам, для которых, как известно, нет разделения на мужчин и женщин, - считает Гузель Шарипова.

Марина Бондарь работает диспетчером в Адамовском РЭС Восточного производственного отделения. Она контролирует работу бригад, дает команды на включение и отключение оборудования подстанций, запросто читает сложные технические схемы, а район электросетей знает до каждой линии 0,4 киловольт.

- Когда случаются повреждения на линиях, часто выполняешь обязанности психолога. Люди волнуются, вопросы задают, а мне главное дать понять, что бригады работают, никто не брошен и не забыт, - делится Марина Бондарь. – В таких случаях, женщине-диспетчеру, конечно, чуть легче, чем мужчине. Выслушать и успокоить – у женщины в душе.

С Международным женским днем всех сотрудниц поздравил директор филиала «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев: «На ваших плечах лежит забота о воспитании детей и внуков, создании уюта и благополучия в доме. Вам удивительным образом удается сочетать мягкость в семье с решительностью и упорством на работе.

Мы благодарим вас за тепло и заботу, за любовь и поддержку. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен счастьем и радостью. Здоровья и благополучия!»

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Источник: Филиал "Россети Волга" — "Оренбургэнерго"

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