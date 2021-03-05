Управление капитального строительства администрации Уфы объявило торги на возведение водовода в Кировском и Демском районах города, канализационной станции «Затон-Восточный» в Ленинском районе и коллектора от нее до площадки городских очистных сооружений. Также ведомство ищет подрядчика на выполнение строительных и пусконаладочных работ в рамках технического перевооружения КНС «Затон». Все закупки проводятся в рамках реализации нацпроекта «Стимул». Общий объем финансирования по торгам составит 7,9 млрд рублей.

3,9 млрд рублей выделят на строительство канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки очистных сооружений. 1,16 млрд рублей направят на возведение самой канализационной станции «Затон-Восточный». 2,6 млрд готовы потратить на строительство водовода в Кировском и Демском районах Уфы. Работы по этим трем объектам должны быть завершены не позднее 31 октября 2023 года.



До 31 октября 2022 года должны закончить строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставку оборудования в рамках технического перевооружения КНС «Затон», на эти цели направят 148,6 млн. Средства на выполнение работ по всем четырем закупкам выделят из федерального и регионального бюджетов, а также из казны муниципалитета, лимиты финансирования в закупочной документации не оговариваются.



Как сообщал РБК Уфа, 1 февраля премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Башкирии в ближайшие три года 5,8 млрд рублей на строительство двух крупных объектов коммунальной инфраструктуры – 3,5 млрд выделит федеральный бюджет на строительство канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточной» протяженностью 27,6 км и 2,3 млрд на водовод в Кировском и Демском районах города протяженностью 23,4 км. В конце февраля эти проекты внесены в региональную программу развития строительного комплекса и архитектуры.



Программа «Стимул» вошла в нацпроект «Жилье и городская среда» в 2019 году, она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.

