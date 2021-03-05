Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на оснащение аэропорта оборудованием, которое позволит улучшить контроль за воздушным пространством. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Маган» - аэропорт местных воздушных линий, расположенный в одноименном селе Республики Якутия, - обеспечивает самолетное и вертолетное авиасообщение с некоторыми райцентрами, а также выступает в качестве запасного аэродрома для рейсов, следующих в международный аэропорт «Якутск». В части управления воздушным движением воздушная гавань находится в зоне ответственности филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, на территории «Магана» предусмотрена установка аэродромного радиолокационного комплекса АОРЛ-1АС, предназначенного для обнаружения и определения координат, получения дополнительной (летной) информации воздушных объектов, включая малоразмерные, в районе аэродрома с последующей передачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) ОВД для целей контроля и обеспечения воздушным движением.

В составе комплекса будут размещены аппаратный контейнер на башне, агрегатный контейнер и здание контейнерного типа.

Проектная документация разработана АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Фото: aex.ru