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5 марта 2021, 15:50
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЯКУТИЯ
Отрасль: Строительство
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на оснащение аэропорта оборудованием, которое позволит улучшить контроль за воздушным пространством. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
«Маган» - аэропорт местных воздушных линий, расположенный в одноименном селе Республики Якутия, - обеспечивает самолетное и вертолетное авиасообщение с некоторыми райцентрами, а также выступает в качестве запасного аэродрома для рейсов, следующих в международный аэропорт «Якутск». В части управления воздушным движением воздушная гавань находится в зоне ответственности филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, на территории «Магана» предусмотрена установка аэродромного радиолокационного комплекса АОРЛ-1АС, предназначенного для обнаружения и определения координат, получения дополнительной (летной) информации воздушных объектов, включая малоразмерные, в районе аэродрома с последующей передачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) ОВД для целей контроля и обеспечения воздушным движением.
В составе комплекса будут размещены аппаратный контейнер на башне, агрегатный контейнер и здание контейнерного типа.
Проектная документация разработана АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Фото: aex.ru
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