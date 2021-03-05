Администрация Екатеринбурга объявила торги на строительство транспортной развязки у производственного здания концерна "Калина", следует из материалов на сайте госзакупок. Начальная цена контракта - 6,4 млрд рублей.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен построить объект на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Срок окончания работ - 16 декабря 2024 года. Заявки принимаются до 29 марта.

Как сообщалось, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе недавнего визита вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Екатеринбург попросил о федеральной поддержке крупных дорожных проектов. Речь, в том числе, шла о строительстве транспортной развязки по переулку Базовому в Екатеринбурге. Это одна из ключевых магистралей города, пропускная способность которой ограничена из-за аварийного состояния путепровода.