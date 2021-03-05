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Во Владикавказе построят новое здание МЧС России

Проектно-сметную документацию на строительство административного здания Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания рассмотрела Главгосэкспертиза России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Четырехэтажное здание центра общею площадью 3137,40 кв.м построят по адресу улица Международная, 1 на территории Министерства чрезвычайных ситуаций. В ходе реализации проекта рядом с ним обустроят площадку с навесом для технических нужд и дизельную электростанцию, а также реконструируют действующую котельную – заменят газовые котлы на более мощные и построят ограждение газорегуляторного пункта.

На первом этаже, согласно проектной документации, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, обустроят входную группу, комнаты для переговоров и отдыха, зал для спортивных занятий и электрощитовую. На втором - помещение оперативного штаба, кабинет для работы председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, залы межведомственного взаимодействия и оперативной дежурной смены, служебные помещения, класс подготовки дежурной смены. На третьем этаже запланированы кабинеты для работы личного состава, начальника и его заместителя, помещение для психоэмоциональной разгрузки, на четвертом - архив, серверная, комнаты для командированных, актовый зал и другие функциональные зоны.

Зал межведомственного взаимодействия и ряд других помещений, предназначенных для переговоров, обеспечат единой системой видеоконференцсвязи, для чего здесь разместят видеостену, мониторы, микрофонную конгресс-систему, систему звукоусиления и другое необходимое оборудование.

Проектную документацию разработали в ООО «ГРАЖДАНПРОЕКТ» в рамках утвержденной президентом Концепции строительства и развития сил и средств МЧС России на период до 2020 года. Застройщик - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Северная Осетия-Алания.

Фото: livekavkaz.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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