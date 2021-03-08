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АО "НП "Подольсккабель" поздравляет всех женщин с Международным женским днем!

Дорогие женщины!

Примите наши поздравления с самым нежным, женственным и красивым праздником в году — с 8 марта! Желаем вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, устойчивого достатка, домашнего уюта, успехов в делах, крепкой любви, добрых отношений с людьми… Пусть всё вокруг радует и вдохновляет вас! Чаще смейтесь, улыбайтесь и идите по жизни с оптимизмом! С женским днём вас, любимые!

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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