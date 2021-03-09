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​Группа Legrand представляет новые счетчики электроэнергии на DIN-рейку

​Группа Legrand представляет новые счетчики электроэнергии на DIN-рейку

9 марта 2021, 12:00
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Новости компании

Legrand

Legrand

Группа Legrand объявляет о запуске новых счетчиков электроэнергии на DIN-рейку серии EMDX3. Предложение состоит из однофазных устройств прямого включения и трехфазных изделий прямого и трансформаторного включения.

Трехфазные счетчики электроэнергии EMDX3 универсальны: в режиме программирования приборов можно выбрать тип трехфазной сети (3P или 3P+N). В новых устройствах предусмотрено применение в альтернативной энергетике: счетчики измеряют как потребленную, так и генерируемую энергию.

Усиленные клеммы для присоединения проводников до 50*мм2, с рекомендуемым моментом затяжки 3H*м, обеспечивают надежное подключение измерительного прибора. При подключении тока до 125А не требуются трансформаторы, а удобство в использовании достигается за счет упрощенного интерфейса. Навигация или вход в меню настройки осуществляется лишь с помощью одной кнопки. Новый экран имеет графический ЖК-дисплей с подсветкой для удобства считывания информации.

Счетчики новой серии позволяют организовать более экономичные варианты систем диспетчеризации благодаря встраиванию импульсных счетчиков электроэнергии в протокол Modbus. Это становится возможным за счет импульсного входа счетчиков электроэнергии или благодаря концентратору импульсов. Веб-серверы и специальное программное обеспечение предоставляют удаленный доступ с телефона или ПК к текущим параметрам измерения и позволяют сохранять данные с возможностью их анализа. Встроенный импульсный вход счетчиков серии EMDX3 позволяет интегрировать данные о количестве потребления воды и газа – таким образом возможно построение системы управления ресурсами всего здания.

Новая линейка измерительных приборов EMDX3 является оптимальным решением для измерения энергопотребления и отдельных нагрузок на объектах коммерческой недвижимости и промышленных предприятиях. А коммуникационные возможности счетчиков позволят принимать эффективные решения по управлению ресурсами здания.

*Для счетчиков на ток до 125 А. До 16 мм2 для счетчиков на ток до 63 А 

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Источник: Legrand

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