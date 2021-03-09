Деревням Юхновского района Калужской области дадут газ

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство межпоселкового газопровода в Юхновском районе Калужской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

В Юхновский район, образованный в 1929 году в составе Сухиничского округа Западной области, вошла большая часть территории бывшего Юхновского уезда Калужской губернии. В 1937 году район стал частью Смоленской области, а в 1944 - вновь образованной Калужской области. В Юхновском районе - 136 населенных пунктов, где проживает более десяти тысяч человек. В августе прошлого года ПАО «Газпром» и правительство Калужской области подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период с 2021 по 2025 годы, в соответствии с которой планируется построить 1100 км межпоселковых газопроводов.

Одобренный Главгосэкспертизой России проект предполагает строительство 25 772 м межпоселкового газопровода высокого давления в деревнях Кувшиново, Натальинка, Катилово, Погореловка и Крюково с отводами в деревни Стрекалово, Дзержинка, Никитино, Пушкино и Нефедово.

Для газоснабжения населенных пунктов Юхновского района Калужской области проектными решениями предусмотрена прокладка газопроводов высокого давления I категории от точки врезки до газорегуляторного блочного пункта и газопроводов высокого давления II категории от газорегуляторного блочного пункта до проектируемых газорегуляторных шкафных пунктов, а также установка десяти газорегуляторных пунктов. Кроме того, пункты в деревнях Кувшиново, Натальинка, Катилово, Погореловка, Крюково, Стрекалово, Дзержинка, Никитино и Пушкино оборудуют трехуровневой иерархической автоматизированной системой управления технологическими процессами.

Застройщик – ООО «Газпром межрегионгаз». Проектную документацию подготовили ООО «СтройГазКомплект» и ООО «Тамбовсельхозтехпроект».

Фото: temples.ru