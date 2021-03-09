Няганский филиал «Россети Тюмень» реконструирует стратегически важный для северо-западной части ХМАО-Югры питающий центр. Подстанция 220 кВ «Хора» осуществляет транзит и перераспределение электроэнергии между энергообъектами Октябрьского района, от которых зависит электроснабжение нефтедобывающих объектов ПАО «Роснефть» и 3,5 тысяч жителей посёлка Талинка. Объем инвестиций «Россети Тюмень» составит 58 млн рублей.

Специалисты планируют заменить часть оборудования подстанции «Хора» на современные и надёжные аналоги. Энергетики также установят новые микропроцессорные защиты, системы сбора и передачи информации, что в перспективе обеспечит дистанционное управление коммуникационными аппаратами. Обновится на подстанции и система учёта: специалисты «Россети Тюмень» смонтируют инновационный трехфазный счетчик-измеритель «BINOM 3», который измеряет и вычисляет более 2 300 параметров сети. Отечественный прибор нового поколения не только ведет учет электроэнергии, но и выполняет функции регистрации и анализа аварийных событий. Встроенный сервер автоматически формирует протоколы результатов измерений, которые энергетики могут видеть в онлайн-режиме.

Модернизация подстанции «Хора» повысит надёжность транзита электроэнергии между Северо-Западом Югры и смежными субъектами Уральского федерального округа, а также усовершенствует электроснабжение потребителей: 3,5 тысяч человек и объектов промышленности.

«Добыча нефти и газа требует бесперебойного и качественного электроснабжения нефтепромысловых месторождений. На протяжении многих лет поставщиком данных услуг является «Россети Тюмень». В основе сотрудничества и обеспечения надёжного, безопасного энергоснабжения объектов производственной и социальной сфер лежит добросовестный подход представителей «Россети Тюмень» к надёжности электросетей», – отметил заместитель главного инженера – главный энергетик АО «Роснефть – Няганьнефтегаз» Виктор Балясный.

От подстанции «Хора» запитаны 7 крупных промышленных потребителей Октябрьского района Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, в числе которых объекты добычи углеводородов и геологоразведки. С начала разработки месторождений здесь уже добыто более 215 миллионов тонн нефти.