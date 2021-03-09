Объединение Тульской области «Историко-краеведческий и художественный музей» объявило тендер на строительство нового современного фондохранилища, сообщает RosTender.info.

С победителем тендера музей готов заключить контракт на 488,9 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Под возведение здания отвели участок по адресу улица Ф. Энгельса, 64. Как ожидается, подрядчик должен будет ввести готовое фондохранилище в строй не позднее 30 ноября 2022 года. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 15 марта, в этот же день подведут итоги закупки.

Напомним, что современное фондохранилище является подарком музею от Президента России Владимира Путина, он приурочен к 100-летнему юбилею культурного учреждения. Фондохранилище будет представлять собой дублер существующего здания музея. Оба строения соединят аркой.

