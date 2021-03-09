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Инновационные решения предприятий ПО "ФОРЭНЕРГО" в области птицезащиты

Онлайн-конференция «Реализация технической политики в сфере обеспечения орнитологической безопасности в электросетевом комплексе» прошла в начале марта. Организаторами выступили Ассоциация «Электросетьизоляция» совместно с «Союзом охраны птиц России» при информационной поддержке журнала «Электроэнергия. Передача и распределение».

Представитель ПО «ФОРЭНЕРГО» Хайрутдинова М. В. в своём докладе «Комплексные решения по оснащению ВЛЗ 6-35 кВ и ВЛ 35-750 кВ устройствами птицезащиты» рассказала об инновационных решениях предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» в области птицезащитных устройств.

В ходе конференции обсуждались актуальные вопросы реализации технической политики ПАО «Россети» и современное состояние нормотворческой деятельности в области обеспечения орнитологической безопасности в электросетевом комплексе. С докладами также выступили представители «Союза охраны птиц России», ООО «НПП «Авис», АО «НПО «Изолятор», ООО «Эко-НИОКР» и Ассоциации «Электросетьизоляция».

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте Ассоциации «Электросетьизоляция».

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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