Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии, техника и материалы для горнодобывающей отрасли» , которая состоится 21 апреля 2021 года в Москве, в рамках 25-ой международной выставки машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых «MiningWorld Russia», МВЦ «Крокус Экспо». Генеральным спонсором конференции выступила Компания Zinker. Спонсор конференции – АО «Нью Граунд». Мероприятие проводится при поддержке выставки «MiningWorld Russia».

«Выставка MiningWorld Russia 2021 – это настоящее событие для горнодобывающей промышленности. В рамках выставки мы планируем провести конференцию «Строительные технологии, техника и материалы для горнодобывающей отрасли», на которой ведущие российские и зарубежные эксперты обсудят насущные вопросы и тенденции строительства инфраструктуры горнодобывающих предприятий. Наши докладчики – это крупные заказчики, специалисты предприятий горнодобывающей отрасли, проектные и научные институты, а также российские и иностранные компании-производители специализированного оборудования, техники и материалов. Мы надеемся обсудить все последние новинки в области строительства с представителями горнодобывающих компаний, поделиться опытом наших проектировщиков и строителей, порекомендовать применение современных строительных технологий для горнодобывающей отрасли, и конечно познакомиться с ведущими экспертами горной отрасли для дальнейшего развития сотрудничества. Мы приложим максимум усилий, чтобы конференция получилась интересной и полезной для всех участников мероприятия!» - прокомментировала Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной Ассоциации Фундаментостроителей.

Основные темы конференции:

Инженерная защита откосов карьеров, укрепления поверхностей карьера, защита от камнепадов. Укрепление грунтов и склонов;

Технологии увеличения вертикальности и устойчивости откосов карьеров;

Гидротехнические сооружения горных предприятий (искусственные водоемы, хвостохранилища, шламохранилища, водохранилища, дамбы, отстойники, пруды накопители, перемычки, водозаборные сооружения, водоводы и пр.);

Проектирование и строительство фундаментов под технологическое оборудование, здания и сооружения;

Проектирование и строительство линейных объектов: конвейеры, ЛЭП (внешние, межплощадочные и внутриплощадочные линии), автомобильные и железные дороги;

Особенности строительства объектов на многолетнемерзлых грунтах;

Технологии дренирования карьерных полей. Технологии снижения водопритоков в горные выработки (карьерный и рудничный водоотлив);

Вопросы геомеханики и гидрогеологии горных работ;

Опыт применения современных строительных технологий, спецтехники и материалов в горнодобывающей промышленности.

Участники и партнеры Ассоциации имеют уникальную возможность посетить выставку бесплатно, использовав для получения промокод mwr21iNFLT. Получить билет можно на сайте выставки или купить входной билет в кассе на территории выставочного комплекса.

Генеральные информационные партнеры: журнал «ФУНДАМЕНТЫ», журнал «Гидротехника», журнал «Глобус», отраслевой портал и журнал «Карьеры России», журнал «Дороги. Инновации в строительстве».

Место проведения конференции: Москва, МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, залы 1, 2, 3), (65-66 км МКАД).

Для участия в конференции необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать организаторам – Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com .