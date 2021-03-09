Прямой эфир RusCableLive от 5 марта –
9 марта 2021, 11:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: MiningWorld Russia, КОНФЕРЕНЦИИ
Отрасль: Строительство Горнодобывающая промышленность
Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии, техника и материалы для горнодобывающей отрасли», которая состоится 21 апреля 2021 года в Москве, в рамках 25-ой международной выставки машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых «MiningWorld Russia», МВЦ «Крокус Экспо». Генеральным спонсором конференции выступила Компания Zinker. Спонсор конференции – АО «Нью Граунд». Мероприятие проводится при поддержке выставки «MiningWorld Russia».
«Выставка MiningWorld Russia 2021 – это настоящее событие для горнодобывающей промышленности. В рамках выставки мы планируем провести конференцию «Строительные технологии, техника и материалы для горнодобывающей отрасли», на которой ведущие российские и зарубежные эксперты обсудят насущные вопросы и тенденции строительства инфраструктуры горнодобывающих предприятий. Наши докладчики – это крупные заказчики, специалисты предприятий горнодобывающей отрасли, проектные и научные институты, а также российские и иностранные компании-производители специализированного оборудования, техники и материалов. Мы надеемся обсудить все последние новинки в области строительства с представителями горнодобывающих компаний, поделиться опытом наших проектировщиков и строителей, порекомендовать применение современных строительных технологий для горнодобывающей отрасли, и конечно познакомиться с ведущими экспертами горной отрасли для дальнейшего развития сотрудничества. Мы приложим максимум усилий, чтобы конференция получилась интересной и полезной для всех участников мероприятия!» - прокомментировала Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной Ассоциации Фундаментостроителей.
Основные темы конференции:
Участники и партнеры Ассоциации имеют уникальную возможность посетить выставку бесплатно, использовав для получения промокод mwr21iNFLT. Получить билет можно на сайте выставки или купить входной билет в кассе на территории выставочного комплекса.
Генеральные информационные партнеры: журнал «ФУНДАМЕНТЫ», журнал «Гидротехника», журнал «Глобус», отраслевой портал и журнал «Карьеры России», журнал «Дороги. Инновации в строительстве».
Место проведения конференции: Москва, МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, залы 1, 2, 3), (65-66 км МКАД).
Для участия в конференции необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать организаторам – Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com.
Запросить форму заявки и уточнить дополнительную информацию можно по телефонам: +7(495) 66-55-014, +7(916) 36-857-36, +7(926) 38-474-68 или электронной почте info@fc-union.co
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