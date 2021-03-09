Уже через неделю,16 марта в ЦВК «Экспоцентр» начнёт свою работу самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции – Cabex 2021.

Более 140 компаний представят на выставке широкий выбор кабеля, проводов, электромонтажных и электротехнических изделий, материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции.



Посетив выставку Cabex, Вы сможете вживую ознакомиться с широким выбором материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции, которую на своих стендах представят: «Уралэлектромедь», «Камкат», «РОСМЕТИНДУСТРИЯ» НПП «ПОЛИПЛАСТИК», «РКС-пласт», «Эстроком», «МосВторМет», «Полимеральянс», ООО «ТЕХГЕЛЬ», НПП «ЭЛЕКТРОМАШ», COMPOLY, Aymak Makine, BERKAND, BOZDEMIR и многие другие компании.

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Что представят участники выставки Cabex:



НПП «ПОЛИПЛАСТИК» - Стенд С313

Компаунды Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК

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ООО «ТЕХГЕЛЬ» - Стенд B319

​Cмазки для всех видов кабеля и оптоволокна

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Aymak Makine (Турция) - Стенд А111

Оборудование для экструзии, скрутки, бронирования и обмотки, бухтования и упаковки

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НПП «ЭЛЕКТРОМАШ» - Стенд A113

Высоковольтное испытательное оборудование

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Компания COMPOLY - Стенд B123

Термопластичные компаунды, безгалогенные материалы, добавки и красители

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Компания Erocarb SA - Стенд A228

Новинки экструзионного оборудования

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С продукцией этих, а также 140 других компаний-участников выставки Cabex, вы сможете вживую ознакомиться с 16 по 18 марта в ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду ruscable21