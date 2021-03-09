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Материалы и оборудование для производства кабеля на Cabex 2021: что представят участники

Уже через неделю,16 марта в ЦВК «Экспоцентр» начнёт свою работу самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции – Cabex 2021.

Более 140 компаний представят на выставке широкий выбор кабеля, проводов, электромонтажных и электротехнических изделий, материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции. 

Посетив выставку Cabex, Вы сможете вживую ознакомиться с широким выбором материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции, которую на своих стендах представят: «Уралэлектромедь», «Камкат», «РОСМЕТИНДУСТРИЯ» НПП «ПОЛИПЛАСТИК», «РКС-пласт», «Эстроком», «МосВторМет», «Полимеральянс», ООО «ТЕХГЕЛЬ», НПП «ЭЛЕКТРОМАШ», COMPOLY, Aymak Makine, BERKAND, BOZDEMIR и многие другие компании.

Список участников выставки>>

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Что представят участники выставки Cabex:

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» - Стенд С313
Компаунды Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК
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ООО «ТЕХГЕЛЬ» - Стенд B319
Cмазки для всех видов кабеля и оптоволокна
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Aymak Makine (Турция) - Стенд А111
Оборудование для экструзии, скрутки, бронирования и обмотки, бухтования и упаковки
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НПП «ЭЛЕКТРОМАШ» - Стенд A113
Высоковольтное испытательное оборудование
Поброднее>>

Компания COMPOLY - Стенд B123
Термопластичные компаунды, безгалогенные материалы, добавки и красители
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Компания Erocarb SA - Стенд A228
Новинки экструзионного оборудования
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С продукцией этих, а также 140 других компаний-участников выставки Cabex, вы сможете вживую ознакомиться с 16 по 18 марта в ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду ruscable21

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Источник: Международная Выставочная Компания

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