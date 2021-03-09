RusCable Insider #211 - Завод "Энергокабель"
Перспективы рынка ОКЛ, энергия солнца в Сахаре и зачем компании участвуют в выставках?
9 марта 2021, 14:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: cabex 2021, ЭКСПОЦЕНТР, CABEX
Отрасль: Кабельная промышленность
Уже через неделю,16 марта в ЦВК «Экспоцентр» начнёт свою работу самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции – Cabex 2021.
Более 140 компаний представят на выставке широкий выбор кабеля, проводов, электромонтажных и электротехнических изделий, материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции.
Посетив выставку Cabex, Вы сможете вживую ознакомиться с широким выбором материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции, которую на своих стендах представят: «Уралэлектромедь», «Камкат», «РОСМЕТИНДУСТРИЯ» НПП «ПОЛИПЛАСТИК», «РКС-пласт», «Эстроком», «МосВторМет», «Полимеральянс», ООО «ТЕХГЕЛЬ», НПП «ЭЛЕКТРОМАШ», COMPOLY, Aymak Makine, BERKAND, BOZDEMIR и многие другие компании.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду ruscable21
Что представят участники выставки Cabex:
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» - Стенд С313
Компаунды Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК
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ООО «ТЕХГЕЛЬ» - Стенд B319
Cмазки для всех видов кабеля и оптоволокна
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Aymak Makine (Турция) - Стенд А111
Оборудование для экструзии, скрутки, бронирования и обмотки, бухтования и упаковки
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НПП «ЭЛЕКТРОМАШ» - Стенд A113
Высоковольтное испытательное оборудование
Поброднее>>
Компания COMPOLY - Стенд B123
Термопластичные компаунды, безгалогенные материалы, добавки и красители
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Компания Erocarb SA - Стенд A228
Новинки экструзионного оборудования
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С продукцией этих, а также 140 других компаний-участников выставки Cabex, вы сможете вживую ознакомиться с 16 по 18 марта в ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8.
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду ruscable21
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