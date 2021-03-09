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"Мегафон" вошел в состав Арктического экономического совета

Мегафон вошел в состав Арктического экономического совета

9 марта 2021, 13:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: АРКТИК КОННЕКТ, Arctic Connect, ПВОЛП, ВОЛС, АРКТИКА, МЕГАФОН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ТАСС

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"Мегафон" первой из российских телекоммуникационных компаний вошел в Арктический экономический совет, говорится в сообщении оператора.

Арктический экономический совет - это международный бизнес - форум для развития деловых контактов в Арктике и содействия ответственному экономическому развитию региона. В совет входят компании разного масштаба: от стартапов, малых и средних предприятий до национальных и международных корпораций, осуществляющих свою деятельность в Арктике.

В Арктическом регионе "Мегафон", помимо оказания цифровых услуг для абонентов и корпоративных клиентов, осуществляет несколько крупных проектов, например Arctic Connect - совместный проект "Мегафона" с финским инфраструктурным оператором Cinia. Проект предполагает строительство волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию Arctic Connect по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России.

В 2020 году в рамках проекта был завершен первый этап морских исследований, которые позволят определить оптимальный маршрут прокладки кабеля. В начале 2021 года подписаны соглашения о планах на строительство отводов с правительствами Саха (Якутия), Коми и Чукотским автономным округом.

Арктический совет - ведущий межправительственный форум по продвижению сотрудничества, координации и взаимодействия между арктическими государствами, коренными народами и жителями Арктики в целях совместного решения "арктических" вопросов, в числе которых значатся устойчивое развитие и защита окружающей среды в Арктике. Посредством своих рабочих групп регулярно выпускает комплексные передовые оценочные исследования, посвященные экологическим и социальным проблемам.

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Источник: ТАСС

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