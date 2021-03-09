Компания «Мотовилихинские заводы» Госкорпорации Ростех и Научно-производственное объединение «Искра», входящее в структуру Госкорпорации Роскосмос, заключили соглашение о сотрудничестве по применению новых технологий в нефтегазовом комплексе. Взаимодействие компаний позволит расширить спектр выпускаемой высокотехнологичной продукции и наладить контроль качества на каждом этапе производственного процесса.

Договоренность предполагает совместные работы по созданию новых технических решений и современного оборудования. Сотрудничество направлено на повышение эффективности нефтегазовой добычи, а также разработку стандартов качества в производстве продукции.

«Заключение такого соглашения между предприятиями стало возможным благодаря содействию руководства региона, которое поддерживает промкооперацию как один из инструментов развития экономики. Кооперация предприятий края, работающих с компаниями ТЭК, позволит создать уникальные проектные решения, новые продукты, не уступающие по своим характеристикам западным аналогам. Так, в прошлом году гражданский дивизион «Мотовилихи» освоил выплавку и ковку металлургической продукции и труб из сталей, ранее импортировавшихся в Россию. Мы планируем, что заготовки из новых видов сталей будут использоваться в разработках инновационных продуктов энергетического комплекса, что позволит быстрее внедрять современные технологии в жизнь», – рассказал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что субъект имеет огромный промышленный потенциал.

«В регионе активно развивается промышленная кооперация. Например, по итогам 2019 года НПО «Искра» разместило на пермских предприятиях заказов на 1,7 млрд руб., в 2020 году – на 1 млрд руб. Эти цифры говорят о плодотворном сотрудничестве, развитии кооперации, а также о качестве местной промышленной продукции», – подчеркивал глава Прикамья.

Генеральный директор НПО «Искра» Сергей Юрасов отметил, что соглашение позволит предприятию расширить перечень продукции.

«НПО «Искра» постоянно проводит научно-технические изыскания в области создания современного оборудования для топливно-энергетического комплекса, взаимодействуя с ведущими машиностроительными предприятиями Пермского края. Высокое качество металлургической продукции «Мотовилихинских заводов» позволит НПО «Искра» выпускать газоперекачивающие агрегаты, центробежные компрессоры, газотурбинные электростанции и компрессорные установки для нефтегазовой промышленности в заявленные сроки, полностью удовлетворяющие требованиям заказчика», – отметил Сергей Юрасов.

Также компании договорились о координации деятельности по вопросам взаимодействия в области социальной и молодежной политики. Стороны акцентировали внимание на совместных ознакомительных экскурсиях по предприятиям, семинарах по обмену производственным опытом в части производства металлургической продукции. Реализация соглашения будет осуществляться в рамках двусторонних рабочих групп.

Фото: ПАО «Мотовилихинские заводы»