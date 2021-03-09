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На создание роботов для изготовления уран-плутониевого топлива направят 1,8 млрд рублей

На создание роботов для изготовления уран-плутониевого топлива направят 1,8 млрд рублей

9 марта 2021, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, РОСАТОМ, РОБОТОТЕХНИКА
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: РосТендер

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«Росатом» выберет подрядчика для следующего этапа разработки комплекса роботизированного производства по изготовлению уран-плутониевого топлива промышленного энергокомплекса, сообщает RosTender.info.

Победитель тендера должен будет выполнить исследования, запланированные на 2021-2024 годы, и подготовить технический проект комплекса роботизированного производства по изготовлению уран-плутониевого топлива (МОКС или СНУП по технологии карботермического синтеза) промышленного энергокомплекса.

Кроме того, необходимо будет актуализовать проект здания производства ядерного производительностью не менее 30 тонн в год. Исполнитель должен будет выполнить исследования на макетах технологического оборудования и их ключевых узлов. В частности, ему предстоит создать и проверить работоспособность узлов и компонентов комплекса в инертной атмосфере, а также оценить радиационную стойкость узлов и компонентов. Комплекс будет включать несколько технологических роботов универсального типа, дельта-робота, линии подготовки пресс-порошка, роботов подготовки и транспортировки твэлов, комплексы оборудования подготовки диоксида плутония, диоксида урана, технического углерода и стеарата цинка и большой перечень другого оборудования.
 

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Источник: РосТендер

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