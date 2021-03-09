На территории Новодевичьего монастыря проложат инженерные сети

Главгосэкспертиза России повторно проверила достоверность определения сметной стоимости строительства внутриплощадочных инженерных сетей на территории Новодевичьего монастыря в Москве. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новодевичий женский монастырь был основан в излучине Москвы-реки близ Лужников 13 мая 1524 года в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», главной святыни Смоленска. Первые двести лет своего существования монастырь служил местом заточения царственных особ. Так, именно в Новодевичий Петр I сослал свою старшую сестру и конкурентку в борьбе за царский престол царевну Софью. Позднее здесь же он поселил свою опальную жену Евдокию Лопухину. В 1812 году Москва чуть не лишилась Новодевичьего: отступавшие французы собирались взорвать весь монастырский комплекс. Но, по легенде, одна из монахинь успела залить водой фитили, подведенные к пороховым погребам.

Архитектурный ансамбль монастыря сложился в XVI-XVII веках и с тех пор не претерпел существенных изменений. В качестве исключительного по сохранности образца московского барокко он поставлен под охрану ЮНЕСКО и признан ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации. Сегодня действующий монастырь находится в совместном ведении Русской православной церкви и Государственного исторического музея.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого повторно проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрена прокладка 1113,7 м хозяйственно-бытовой и 623,1 м дождевой канализации. Общая протяженность сетей теплоснабжения составит 4456,82 м, сетей электроснабжения – 7144,54 м. Также здесь протянут 2940 м сетей связи и 66, 41 м сетей электроосвещения.

Решениями по благоустройству предусмотрено и устройство вертикальной планировки территории, обеспечивающей эффективный отвод ливневых вод с территории. Такое решение позволит исключить подтопления объектов культурного наследия и, соответственно, лучше сохранить их для будущих поколений. На территории монастыря расположен объект культурного наследия «Некрополь Новодевичьего монастыря XVII в.-1920 гг.», поэтому при разработке проекта потребовалась синхронизация трассы инженерных сетей с объектами археологического наследия.

На этапе проектирования были учтены рекомендации Института археологии РАН по минимизации воздействия строительных работ на некрополь, разработаны оптимальные технологические и конструктивные проектные решения, которые исключат необходимость дополнительного вмешательства в несущие строительные конструкции на стадии проведения работ и помогут избежать негативного влияния на особо ценный объект культурного наследия.

Весной 2019 года Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектно-сметной документации на проектирование и строительство внутриплощадочных инженерных сетей на территории Новодевичьего монастыря. Однако затем в одобренную проектную документацию были внесены изменения, потребовавшие повторного проведения экспертизы.

Финансирование работ осуществлялось полностью за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию разработало ООО «Строительная компания «Под ключ».

Фото: russianunesco.ru