Компания wpd Adria* планирует построить четыре ВЭС в Герцегбосанском кантоне (Hercegbosanska county) в Боснии и Герцеговине общей мощностью 1 074 МВт: в г. Ливно (Livno) планируется построить ВЭС Крузи (Kruzi) и Вагань (Vaganj) общей мощностью 810 МВт, в г. Босанско-Грахово – ВЭС Гламоч (Glamoč) мощностью 138 МВт и ВЭС Марино Брдо (Marino Brdo) мощностью 126 МВт.

В настоящее время в кантоне активно развивается строительство объектов ВИЭ-генерации и устраняются административные барьеры для ускорения реализации проектов строительства ветровой генерации.

В Хорватии в управлении компании wpd Adria находятся четыре ветропарка суммарной мощностью 100 МВт. В июне 2019 г. компания объявила о планах по созданию комплекса ветровой генерации общей мощностью 1,2 ГВт в регионе ЛивноГрахово-Книн (Livno-Grahovo-Knin), включая 900 МВт в Боснии и Герцеговине и 300 МВт в Хорватии. Проект планируется реализовывать поэтапно до 2030 г. В настоящее время wpd Adria ведет строительство ВЭС Вучиполье (Vučipolje) мощностью 120 МВт в г. Грачац (Gračac) и ВЭС Браичи (Brajići) в Черногории. По информации wpd Adria, компания фокусируется на инвестициях в возобновляемую энергетику, а Герцегбосанский кантон рассматривается как наиболее перспективный по географическому положению для развития ветрогенерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Дочернее подразделение немецкой компании wpd, специализирующейся в области возобновляемой энергетики