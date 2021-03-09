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Онлайн-конференция по корпусам "RAM block"

Онлайн-конференция по корпусам RAM block

9 марта 2021, 12:45
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, ОНЛАЙН, КОНФЕРЕНЦИИ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Приглашаем вас принять участие в онлайн-конференции "Технологии производства навесных металлических корпусов «RAM block» серии ST", которая будет проведена прямо с производственной площадки Технопарка ДКС. Мероприятие состоится 10 марта в 10:00. Запись на конференцию доступна уже сейчас по ссылке: https://events.webinar.ru/15323489/8239887

Навесные металлические корпуса "RAM block" серии ST применяются в системах автоматизации и распределения энергии. Они изготовлены из прочной листовой стали. Какие виды корпусов ST сегодня выпускает компания ДКС? Как мы добиваемся высокого качества и надежности изделий? Какие технологии используем для производства? Как мы следим за качеством продукции?

Ответы на эти и многие другие вопросы ожидают вас на онлайн-конференции "Технологии производства навесных металлических корпусов «RAM block» серии ST".

Примите участие в мероприятии и получите все дополнительные материалы на почту, указанную при регистрации. Задать вопрос спикеру вы можете уже сейчас на странице мероприятия: https://events.webinar.ru/15323489/8239887

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Источник: ДКС

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