Онлайн-конференция по корпусам "RAM block"

Прямой эфир RusCableLive от 5 марта –
9 марта 2021, 12:45
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, ОНЛАЙН, КОНФЕРЕНЦИИ
Отрасль: Электротехника
Приглашаем вас принять участие в онлайн-конференции "Технологии производства навесных металлических корпусов «RAM block» серии ST", которая будет проведена прямо с производственной площадки Технопарка ДКС. Мероприятие состоится 10 марта в 10:00. Запись на конференцию доступна уже сейчас по ссылке: https://events.webinar.ru/15323489/8239887
Навесные металлические корпуса "RAM block" серии ST применяются в системах автоматизации и распределения энергии. Они изготовлены из прочной листовой стали. Какие виды корпусов ST сегодня выпускает компания ДКС? Как мы добиваемся высокого качества и надежности изделий? Какие технологии используем для производства? Как мы следим за качеством продукции?
Ответы на эти и многие другие вопросы ожидают вас на онлайн-конференции "Технологии производства навесных металлических корпусов «RAM block» серии ST".
Примите участие в мероприятии и получите все дополнительные материалы на почту, указанную при регистрации. Задать вопрос спикеру вы можете уже сейчас на странице мероприятия: https://events.webinar.ru/15323489/8239887
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