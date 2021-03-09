Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» развивает зарядную инфраструктуру в регионе присутствия. На сегодняшний день для владельцев электрокаров в Оренбурге и Орске действуют 3 электрозарядные станции (ЭЗС). В ближайших планах – организация еще нескольких электрозаправок в городах, на федеральных и региональных автомагистралях. Электрозарядные станции будут оборудованы в рамках Концепции развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети» на период 2020-2025 гг., региональная часть которой в настоящее время разрабатывается специалистами «Оренбургэнерго».

На сегодняшний день по оренбургским дорогам ездят порядка 100 электромобилей. В основном их владельцы – жители областного центра. Подзаряжаются они на станциях, расположенных возле крупных торговых центров. Наибольшей популярностью среди автомобилистов пользуется ЭЗС возле ТК «Армада 2» (Нежинское шоссе, 2а). По подсчётам энергетиков, в 2020 году прошло 1515 зарядных сессии на 14 тыс. кВт*ч электрической энергии.