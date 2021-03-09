Результаты 2020 года и прогнозы развития кабельной промышленности в 2021 году, состояние и тенденции отечественного и мирового кабельного рынка обсудили участники НП «Ассоциация «Электрокабель» на семинаре, проходившем в рамках 77 Общего собрания. Само Собрание оказалось знаковым для членов Ассоциации. В последний раз в качестве Президента АЭК на нем председательствовал Геннадий Мещанов. Сопредседателем выступал генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков, который чуть позже, на этом же собрании открытым голосованием единогласно был избран Президентом АЭК. В конгресс-отеле Ареал собралось более 130 человек – представителей компаний-участниц и приглашенных гостей. Для тех, кто не смог присутствовать нами была организована специальная закрытая трансляция, которую проводил портал RusCable.Ru. Собрание прошло активно и продуктивно: были бурные обсуждения и критика докладов, предложения по реформированию Ассоциации и отрасли, новые инициативы и проекты, интрига голосования и реальная оценка рынка и перспектив развития кабельной отрасли на ближайшие три года.

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Задачи и вызовы 2021 года

Деловая повестка семинара оказалась обширной: она включала доклады не только членов Ассоциации, но и приглашенных экспертов, которые проинформировали кабельщиков о ситуации в экономике в целом и отдельных отраслях, постарались дать целостную картину мира, рассказали о текущих экономических процессах, политических событиях, принятых и ожидаемых правительственных решениях, оказывающих прямое и косвенное влияние на развитие отрасли.

В первый день участники Собрания обсудили итоги работы кабельной промышленности России Украины и Беларуси, а также всю российскую экономику и мировые тренды развития. Доклады коснулись перспектив нефтегазового сектора для кабельщиков, изменения объемов потребления LAN и оптического кабеля, импорта и экспорта продукции. Отдельная дискуссия развернулась на фоне доклада по теме НДС.

Одним из главных для представителей кабельной промышленности был вопрос, чего ожидать отрасли в 2021 году?

Читайте полную версию материала по ссылке Итоги 77-го Общего собрания членов НП “Ассоциация “Электрокабель”