Расписание работы открытой студии RusCable на Cabex 2021

Через неделю, с 16 по 18 марта в Экспоцентре будет работать центральная международная выставка кабельно-проводниковой продукции и сопутствующих аксессуаров и сервиса – Cabex 2021. Выставка состоится в привычном офлайн-формате и у гостей и участников наконец-то будет возможность встретиться лично, обменяться новостями и найти новые точки соприкосновения для работы на отечественном рынке электротехники.

РусКабель рекомендует всем, кто работает в кабельной отрасли посетить данное мероприятие. А для тех, кто не сможет приехать в Москву редакция первого кабельного подготовит сюжеты и обзоры, статьи и репортажи, фото и видео материалы обо всех участниках и событиях Cabex 2021.

Тренды, новости, новые персоны и игроки – все это на Cabex 2021.

Приглашаем на съемки! Возьми от Cabex максимум!

На открытой студии RusCable.Ru в павильоне 8.1 (место А 117) наша команда проведет серию съемок с гостями и участниками выставки.

Время съемок:

16 марта с 11 до 16 часов

17 марта с 11 до 17 часов

18 марта с 10 до 14 часов

Мы будем снимать деловую программу, вести эфиры прямо из павильона, проводить конкурсы и розыгрыши. Студия RusCable.Ru будет пульсом этого знакового отраслевого мероприятия.

У вас есть шанс присоединиться к нашему информационному марафону и самым выигрышным образом презентовать все достижения вашей компании за год работы! Поработайте над репутацией надежной компании, расскажите об особенностях вашей продукции, увеличьте шансы “касаний” с потенциальным клиентом. Мы изготовим для вас медиаконтент, который можно будет использовать в маркетинговой программе не только после выставки, но и весь будущий год.

Ваш незабываемый портрет на главной кабельной выставке года!

Мы предлагаем:

✔ съемку мини-интервью

✔ публикацию в спецвыпуске отраслевого журнала RusCable Insider

✔ съемку видеопрезентации

✔ большое интервью с видео- и печатной версией и продвижением

✔ партнерство конкурса служб маркетинга и рекламы PR-Challnge

Покажите своим клиентам, которые не смогут приехать в Москву чего вы добились, ради чего работает вся ваша команда. Если вы впервые участвуете в этой выставке – поспешите пойти в историю и сделать яркую рекламу на будущее!

Запишитесь на съемку и консультацию на выставке Cabex-2021 на стенде RusCable.Ru: mail@ruscable.ru, тел +7 495 229 33 36 WA 8 999 003 33 36

О нас:

Медиахолдинг “РусКабель” – это российское информационно-рекламное агентство энергетической отрасли, которое было основано в 2000 году в Москве. Основная сфера деятельности проектов медиахолдинга – информационная поддержка деловых проектов и информирование отраслевого экспертного сообщества о главных событиях экономики и промышленного сектора России и мира, рекламная поддержка участников рынка, разработка сервисов и программных продуктов, стратегический консалтинг и проведение отраслевых мероприятий различных форматов.



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