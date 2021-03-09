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Самый длинный подводный кабель соединит Кипр, Грецию и Израиль

Самый длинный подводный кабель соединит Кипр, Грецию и Израиль

9 марта 2021, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: КИПР, ГРЕЦИЯ, ИЗРАИЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: evo-rus.com

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Кипр, Греция и Израиль пообещали в понедельник, 8 марта, построить самый длинный в мире подводный силовой кабель и соединить свои электрические сети. Об этом стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM.

Проект евроазиатского интерконнектора, стоимостью 760 миллионов евро (900 миллионов долларов), частично финансируемый Европейским Союзом, должен впервые подключить Кипр и Израиль к европейской энергетической сети.

“Проект общих интересов” должен помочь интегрировать возобновляемые источники энергии, а также повысить энергетическую независимость и взаимосвязь, заявили три министра энергетики от каждой страны.

Какую пользу он приносет?

Каждая страна получает выгоду от магистрали, мощностью 2000 мегаватт. Соглашение ознаменовало собой “решительный шаг к прекращению энергетической изоляции острова и, следовательно, нашей зависимости от тяжелого топлива”, заявила кипрский министр энергетики Натаса Пилидес.

Остров является единственным несвязанным государством-членом ЕС.

Израиль рассматривает кабель как резервный источник питания. Это позволило бы этой стране “получать электроэнергию от энергосистем европейского континента в чрезвычайных ситуациях”, заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

В дополнение к кабелю три страны создали региональный энергетический альянс, который также нацелен на разведку и эксплуатацию ресурсов природного газа.

График строительства

Кабель будет охватывать три участка Средиземного моря. Самый длинный участок будет находиться между Кипром и греческим островом Крит на расстоянии около 900 километров (560 миль). Протяженность участков от Израиля до Кипра и от Крита до материковой Греции составит около 310 километров.

По данным Министерства энергетики Израиля, подводный электрический кабель будет самым длинным и глубоким из когда-либо построенных, с длиной 1500 км (930 миль) и максимальной глубиной 2700 метров.

Части кабеля уже находятся в стадии создания. Греческий оператор электросетей IPTO начал строительство между греческим островом Крит и материковой частью Греции. Ожидается, что этот участок будет завершен к 2023 году.

Весь кабель будет завершен и подключен к 2024 году и введен в эксплуатацию к 2025 году, заявило Министерство энергетики Израиля.

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Источник: evo-rus.com

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