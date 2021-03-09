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УНКОМТЕХ принял участие в очередном собрании членов НП "Ассоциация "Электрокабель"

2 – 3 марта 2021 г. в отеле «Ареал», Московская обл., состоялось 77-ое общее собрание членов НП «Ассоциация “Электрокабель».

Участники обсудили итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 2020 году, сделали прогнозы на 2021 и 2022 года. Как и всегда, в рамках собрания были представлены доклады, проводились обсуждения и дебаты, с целью определения ключевых трендов развития отрасли, выработке совместных решений и установлению диалога между представителями рынка. Состоялись выборы нового президента, им стал Максим Владимирович Третьяков.

НП «Ассоциация «Электрокабель» объединяет более 70 российских предприятий и компаний, а также Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины.

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Источник: ООО "ТД "Ункомтех"

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