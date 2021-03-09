RusCable Insider #211 - Завод "Энергокабель"
Перспективы рынка ОКЛ, энергия солнца в Сахаре и зачем компании участвуют в выставках?
9 марта 2021, 13:00
Рубрика: Компании
Метки: АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, АЭК, УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность
2 – 3 марта 2021 г. в отеле «Ареал», Московская обл., состоялось 77-ое общее собрание членов НП «Ассоциация “Электрокабель».
Участники обсудили итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 2020 году, сделали прогнозы на 2021 и 2022 года. Как и всегда, в рамках собрания были представлены доклады, проводились обсуждения и дебаты, с целью определения ключевых трендов развития отрасли, выработке совместных решений и установлению диалога между представителями рынка. Состоялись выборы нового президента, им стал Максим Владимирович Третьяков.
НП «Ассоциация «Электрокабель» объединяет более 70 российских предприятий и компаний, а также Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины.
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