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В Белгородской области принята комплексная программа развития электрических сетей Белгородэнерго на 2021 – 2025 гг.

⁠,Россети Центр, Белгородэнерго

Комплексная программа развития электрических сетей «Россети Центр Белгородэнерго» рассчитана на период с 2021 по 2025 год и предусматривает ряд технических мероприятий, направленных на повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и координацию планов по развитию ТЭК с программами развития транспортной инфраструктуры, территориального планирования и планами других ведомств.

Программа содержит перечень «узких» мест, которые являются сдерживающим фактором в развитии энергетики региона, а также анализ балансов электроэнергии и мощности за последние три года.

Согласно прогнозу, среднегодовой прирост электропотребления Белгородской области в ближайшую пятилетку составит 0,87 %. Таким образом, совокупное потребление региона к 2025 году увеличится с 15 939,96 млн кВтч (2019 г.) до 16 784 млн кВтч. При этом максимум нагрузки так же вырастет с 2 214 МВт (2019 г.) до 2 347 МВт.

В рамках перспективного развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на ближайшую пятилетку запланированы строительство и реконструкция семи воздушных и двух кабельных линий 35-110 кВ общей протяженностью порядка 100 километров;  реконструкция десяти подстанций 35-110 кВ с изменением трансформаторной мощности и заменой энергооборудования, модернизация устройств защиты от дуговых замыканий на  84 высоковольтных подстанциях, замена грозозащитного троса на десяти воздушных линиях 110 кВ общей протяженностью 265 километров.

В частности, энергетики выполнят техническое перевооружение подстанций 110 кВ «Архангельское», «Борисовка», «Авторемзавод», «Александровка», «Старый Оскол-1» и ряда других. Крупным проектом станет реконструкция ПС 110/6 кВ «Строитель» с увеличением мощности и заменой энергооборудования по технологии строительства подстанций нового поколения.

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Источник: "Россети Центр Белгородэнерго"

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