Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Новгородской области». По завершению работ здесь создадут специализированное пожарно-спасательное подразделение по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров.

Первая добровольная пожарная дружина организована в Новгороде в 1900 году. Через несколько лет здесь открыли первую в России школу огнестойкого строительства и печного мастерства, которая готовила специалистов сельского огнестойкого строительства и устройства печей, а также служила испытательной станцией пожарной техники. Сейчас в состав Государственной противопожарной службы Новгородской области входит пятнадцать отрядов, две самостоятельные части и одна специализированная пожарно-спасательная часть со штатной численностью больше 3000 человек. Также в области действуют 89 территориальных подразделений и 156 объектовых подразделений добровольной пожарной охраны.

Проектными решениями, одобренными экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция здания пожарного депо с учебно-тренировочной башней и пристройка к нему двухэтажного здания. В пожарном депо восстановят участки кирпичных стен, заменят плиты покрытия и кровлю, утеплят наружные стены и отремонтируют лестницу. Также здесь построят станцию технического обслуживания и административно-бытовую пристройку, КПП и дизельную электростанцию.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория: здесь заменят асфальт, обустроят парковку, тротуары, газоны и беговую дорожку на шесть полос.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Генеральная проектная организация – ООО «Омский институт проектирования промышленных предприятий «ОМСКПРОМПРОЕКТ». Застройщик – Главное управление МЧС России по Новгородской области.

Фото: novgorod.ru