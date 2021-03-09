 
Модернизация

В краснодарском энергорайоне установят порядка 500 птицезащитных устройств на ЛЭП

В краснодарском энергорайоне установят порядка 500 птицезащитных устройств на ЛЭП

9 марта 2021, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» в 2021 году установят на высоковольтных ЛЭП порядка 500 птицезащитных устройств. Это позволит не только оградить птиц от гибели, но и снизить количество нарушений энергоснабжения вследствие контакта пернатых с проводами воздушных ЛЭП.

По форме птицезащитные устройства напоминают каркас раскрытого зонтика с нанесенным полиэфирным диэлектрическим покрытием. Его наконечники изготавливаются в виде загнутых колец, что исключает возможность травмирования птиц при касании. Монтируются устройства на опорах высоковольтных ЛЭП в местах гнездования крупных птиц. Они защищают пернатых от удара электрическим током, а воздушную линию — от загрязнения продуктами жизнедеятельности и короткого замыкания.

– Птицы часто используют опоры и провода для отдыха во время перелетов, выслеживания добычи, устройства гнезд, – рассказал начальник службы ЛЭП Краснодарских электросетей Владимир Даметкин. – Устройства предотвращают гибель птиц от поражения электрическим током, снижают вероятность короткого замыкания на ЛЭП из-за касания птицами находящихся под напряжением проводов, а также загрязнения электрооборудования продуктами их жизнедеятельности.

Монтаж птицезащитных устройств выполняется в рамках реализации ремонтной программы 2021 года. Согласно утвержденному графику ремонтов ЛЭП, приспособления установят на девяти крупных транзитных ЛЭП Краснодара, Горячего Ключа, Северского, Динского районов Краснодарского края, а также Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея.

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Источник: Россети Кубань

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