Новым президентом НП "Ассоциация Электрокабель"
9 марта 2021, 12:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Хомуты крышки лотка универсальные IEK® обеспечивают надежное крепление крышки лотка при прокладке вертикальных кабельных трасс, а также при эксплуатации кабеленесущих систем в условиях повышенных ветровых нагрузок.
Разработаны с учетом требований и стандартов электротехнического рынка, производятся на предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульской области) на высокотехнологичном оборудовании.
Преимущества хомутов крышки лотка IEK®
Технические характеристики хомутов крышки лотка IEK®
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