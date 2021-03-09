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Хомуты крышки лотка универсальные IEK® – надежная фиксация даже при сильных ветровых нагрузках

Хомуты крышки лотка универсальные IEK® – надежная фиксация даже при сильных ветровых нагрузках

9 марта 2021, 12:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Хомуты крышки лотка универсальные IEK® обеспечивают надежное крепление крышки лотка при прокладке вертикальных кабельных трасс, а также при эксплуатации кабеленесущих систем в условиях повышенных ветровых нагрузок.

Разработаны с учетом требований и стандартов электротехнического рынка, производятся на предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульской области) на высокотехнологичном оборудовании.

Преимущества хомутов крышки лотка IEK®

  • Толщина защитного покрытия: не менее 10 мкм.
  • Поставляются в плоском виде.
  • Применяются с листовыми, лестничными и проволочными лотками.
  • Широкий ассортимент: для лотков от 35 до 110 мм по высоте и до 600 мм по ширине.
  • Срок службы — 20 лет, гарантия — 3 года.

Технические характеристики хомутов крышки лотка IEK®

  • Толщина хомута: 1 мм.
  • Ширина хомута: 15 мм.
  • Тип защитного покрытия — гальваническое, толщина не менее 10 мкм.
  • Температура эксплуатации: от −40 до +50 °С.

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Источник: Группа компаний IEK

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