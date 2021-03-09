Хомуты крышки лотка универсальные IEK® обеспечивают надежное крепление крышки лотка при прокладке вертикальных кабельных трасс, а также при эксплуатации кабеленесущих систем в условиях повышенных ветровых нагрузок.

Разработаны с учетом требований и стандартов электротехнического рынка, производятся на предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульской области) на высокотехнологичном оборудовании.

Преимущества хомутов крышки лотка IEK®

Толщина защитного покрытия: не менее 10 мкм.

Поставляются в плоском виде.

Применяются с листовыми, лестничными и проволочными лотками.

Широкий ассортимент: для лотков от 35 до 110 мм по высоте и до 600 мм по ширине.

Срок службы — 20 лет, гарантия — 3 года.

Технические характеристики хомутов крышки лотка IEK®