Дан старт строительству энергоблока № 3 АЭС "Аккую" (Турция)

10 марта 2021 года, Буюкеджели (провинция Мерсин, Турция) - На площадке АЭС «Аккую» состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства третьего блока первой атомной электростанции в Турции.

В режиме видеоконференции в церемонии приняли участие президенты Российской Федерации Владимир Путин и Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. На площадке сооружения АЭС «Аккую» мероприятие проходило при участии министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Дёнмеза, генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и генерального директора АО «Аккую Нуклеар» Анастасии Зотеевой.

Лидеры двух стран дали разрешение приступить к началу строительных работ, тем самым был дан старт укладке «первого бетона» в фундамент энергоблока № 3.

Выступая на церемонии, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв высоко оценил текущие темпы строительных работ:

«Спустя всего три года с начала сооружения АЭС «Аккую» мы начинаем полномасштабные строительные работы уже на третьем энергоблоке. Набран беспрецедентный темп в реализации проекта, и я хочу выразить искреннюю признательность Правительству Турецкой Республики, а также руководству местных органов самоуправления за всестороннюю поддержку проекта. Только вместе, при участии руководства страны и компаний турецкой промышленности, при поддержке общества, мы сможем быстро и эффективно построить атомную станцию, которая станет одной из основ энергетической безопасности республики», – заявил он.

«Строительство и ввод в эксплуатацию станции позволит обеспечить 10% от потребностей Турции в электроэнергии. Немаловажно, что это еще и важнейший вклад в сохранение нашей экологии: АЭС - это источник экологически чистой и бесперебойной электроэнергии. Проект является драйвером для развития промышленности, экономики, обеспечения занятости, а также способствует развитию многих сопутствующих отраслей»,

– заявил министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Дёнмез.

Лицензия на сооружение третьего энергоблока АЭС «Аккую» была выдана Агентством по ядерному регулированию Турции (NDK) 13 ноября 2020 года. В рамках работ по бетонированию фундамента бетон укладывается на укрепленное арматурой основание будущего энергоблока. Фундамент поделен на 16 зон, так называемых «захваток». Бетонирование каждой захватки будет выполняться круглосуточно с применением технологического укрытия, защищающего от атмосферных осадков. Высота бетонирования составит 2,6 метра, средний объём каждой захватки – 1100 кубических метров. Таким образом, всего в фундаментную плиту будет уложено около 17 тыс. кубометров бетонной смеси.

Бетонированию фундаментной плиты предшествовал целый комплекс подготовительных работ: устройство водопонижения, разработка котлована, устройство бетонной подушки и гидроизоляции, армирование фундамента и установка закладных деталей. Процесс бетонирования тщательно контролируется специалистами лаборатории бетонного завода, представителями АО «Аккую Нуклеар» и основного подрядчика строительства – совместного предприятия «ТИТАН 2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ», а также сотрудниками независимой организации строительного контроля – французской инжиниринговой компании Assystem EOS.

Строительно-монтажные работы сейчас ведутся одновременно на участках сооружения всех четырёх энергоблоков АЭС «Аккую». Бетонирование фундаментной плиты энергоблока №1 АЭС «Аккую» было завершено в марте 2019 года. К настоящему времени в реакторном здании первого энергоблока смонтированы устройство локализации расплава, сухая защита реактора, продолжаются работы по бетонированию стен внутренних конструкций контаймента, возведению контурных стен и внутренних стен обстройки, ведётся укрупнительная сборка и подготовка к монтажу третьего яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО). Среди ключевых событий, запланированных на первом блоке, - работы по монтажу корпуса реактора.

Процесс бетонирования фундаментной плиты блока № 2 АЭС «Аккую» начался 8 апреля 2020 года и завершился в начале июня 2020 года. После этого стартовали работы по возведению кольцевых стен реакторного здания, выполнено бетонирование перекрытия кольцевого коридора, установлена в проектное положение «ловушка расплава», смонтирован первый ярус ВЗО. Следующее ключевое событие, запланированное в рамках сооружения энергоблока в этом году, – установка в проектное положение опорной фермы.

Пакет заявочной документации на получение лицензии на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» был представлен в NDK 12 мая 2020 года и в настоящее время находится на рассмотрении регулирующего органа. На площадке сооружения объектов энергоблока ведётся подготовка к устройству котлована.