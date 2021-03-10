Эстонская компания Enefit Green* – дочерняя компания энергохолдинга Eesti Energia – завершила сделку по покупке акций компании Raunistal. Целью создания компании Raunista является развитие ветроэнергетики в Эстонии и, в том числе, разработка проекта строительства ВЭС Пуртсе, которая заняла более 10 лет. По соглашению сторон цена сделки является конфиденциальной.

В результате сделки компания Enefit Green становится собственником проекта ВЭС Пуртсе (Purtse), которую планируется построить в уезде Ида-Вирумаа (IdaVirumaa) на северо-востоке Эстонии. На площадке ВЭС Пуртсе планируется установить пять ветровых турбин суммарной мощностью около 20 МВт. Ожидается, что выработка ВЭС составит около 40 ГВт*ч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения спроса на электроэнергию в близлежащих муниципалитетах Хийумаа (Hiiumaa) или Люганузе (Lüganuse). Установленная мощность и ожидаемая выработка ВЭС Пуртсе будут уточнены в тендерной заявке на закупку ветровых турбин. Ожидается, что ВЭС Пуртсе выдаст первую электроэнергию в 2023 г. По словам главы Enefit Green Ааво Кярмаса, стратегической целью компании является увеличение производства энергии из ВИЭ и, таким образом, приобретение компании Raunistal хорошо вписывается в планы компании. Enefit Green постепенно увеличивает количество реализуемых ею проектов в области ВИЭ в Финляндии, странах Балтии и Польше. В 2020 г. объекты генерации, находящиеся в собственности Enefit Green в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, выработали в общей сложности 1,3 ТВт*ч электроэнергии, что на 13% больше, чем в 2019 г.

Enefit Green также играет важную роль в достижении стратегической цели энергохолдинга Eesti Energia, согласно которой в 2024 г. доля ВИЭ-генерации будет составлять 43% от суммарного производства электроэнергии генерирующими активами энергохолдинга (в 2020 г. доля ВИЭ-генерации составила 38%).

Официальный сайт Eesti Energia

* Компания Enefit Green входит в состав энергохолдинга Eesti Energia. Компания специализируется в области использования ВИЭ. Enefit Green является собственником 20 ВЭС в Эстонии и Литве, четырех когенерационных станций в Ирусе, Пайде, Валке и Броцене, ГЭС в Кейла-Йоа, а также нескольких СЭС в Эстонии и Польше. Компания является одним из крупнейших региональных производителей электроэнергии из ВИЭ, в собственности которого находится разнообразный портфель объектов генерации на базе ВИЭ, а также крупнейшим производителем ветровой энергии в странах Балтии.