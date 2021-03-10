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Курская АЭС-2: в здании реактора энергоблока №1 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны

Курская АЭС, Росэнергоатом

На площадке Курской АЭС-2 специалисты выполнили первое государственное задание 2021 года. В здании реактора 1-го энергоблока в проектное положение установлены все четыре гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны.

«Монтаж гидроемкостей позволит приступить к следующему этапу работ по возведению конструкций в гермозоне реактора. От выполнения этих работ зависит своевременное завершение устройства шахты реактора в здании первого энергоблока, что является следующим государственным заданием 2021 года», - отметил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

«Выполнение в срок государственного задания говорит о слаженной работе Заказчика и Генерального подрядчика, - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле. - Только единой командой мы сможем обеспечить выполнение ответственной государственной задачи - своевременного пуска энергоблоков».

Система аварийного охлаждения активной зоны состоит из пассивной и активной частей. Гидроемкости относятся к пассивным системам безопасности АЭС, которые функционируют без привлечения персонала и использования внешних источников энергоснабжения. Во время эксплуатации АЭС в этих емкостях  хранится водный раствор борной кислоты (поглотитель нейтронов). Емкости предназначены для экстренного залива активной зоны реактора при нештатных ситуациях, связанных с потерей теплоносителя. Это предотвращает повреждение твэлов и расплавление топлива.

Каждая гидроемкость системы аварийного охлаждения активной зоны представляет собой сосуд высокого давления, расположенный вертикально. Объём емкости - 60 кубических метров. Такого объема хватило бы, чтобы наполнить в среднем 20 цистерн пожарных машин.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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