19 населенных пунктов Светлоярского района Волгоградской области и стратегические объекты могли остаться без электроснабжения. Энергобезопасность региона поставили под угрозу расхитители оборудования. Они украли крепления вантовых оттяжек с трех опор воздушных линий электропередачи 110 кВт. Избежать серьезных последствий позволило своевременное обнаружение повреждений и срочные восстановительные работы.

Разукомплектование конструкции опоры могло оставить без электроснабжения более 20 тысяч жителей Светлоярского района, десятки социально значимых учреждений, нефтеперекачивающую станцию, 6 шлюзов Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) и объекты железной дороги.

Сейчас правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление, поиск свидетелей. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность не только за кражу электросетевого оборудования, но и за угрозу энергобезопасности региона.

Напомним, что аналогичная кража комплектующих с воздушной линии совсем недавно была совершена в соседней Астраханской области, где разукомплектование воздушной линии обернулось падением опоры, что вызвало отключение от энергоснабжения сразу двух районов.

Хищение электрооборудования является уголовно наказуемым правонарушением, которое ставит под угрозу надежность энергоснабжения населения и социально значимых объектов, а также угрожает жизни самих расхитителей. Ни одно из подобных правонарушений не остается безнаказанным. Так, в 2020 году в волгоградском филиале «Россети Юг» раскрыто 11 фактов хищений энергооборудования, по которым возбуждено 10 уголовных дел, осуждено 6 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила около 900 тысяч рублей. О любых случаях повреждения линий электропередачи, попытках хищения оборудования специалисты компании просят незамедлительно сообщать по телефону горячей линии 8 800 220 0 220, либо на сайте компании.