 
Встречи

Россия теряет из-за проблем энергосбережения миллиарды рублей

Россия теряет из-за проблем энергосбережения миллиарды рублей

10 марта 2021, 14:30
Рубрика: Встречи
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ, КОММЕНТАРИИ
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

Обсуждают на форуме (2)

Время чтения ≈ 1 мин
243

Потери от нерешенных проблем теплообеспечения и энергосбережения ежегодно составляют 300 млрд рублей. Об этом заявил председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, выступая на открытии «Российской строительной недели» (RosBuild-2021) в Москве.

«Это примерно та же сумма, что нам выделяется на аварийное жилье в течение четырех лет», – сказал он.

По словам Сергея Степашина, еще одной серьезной проблемой является изношенность коммунальной инфраструктуры страны.

«До 60% коммунальной инфраструктуры в нашей стране находится в стадии разрушения»– сказал он.

По словам председателя Общественного совета при Минстрое России, в результате плачевного состояния коммунальной инфраструктуры выполнение задачи, поставленной президентом России по ежегодному переселению 5 млн наших сограждан в новое жилье, может быть не выполнена.

«Если это жилье будет стоять и строиться на устаревшей инфраструктуре мы проблему улучшения жилищных условий не решим», – сказал он.

Председатель Общественного совета при Минстрое России сообщил, что он уже обратился к премьер министру Михаилу Мишустину с тем, чтобы были даны соответствующие поручения для исправления ситуации.

Сергей Степашин указал также на наличие серьезных проблем с инфраструктурой сельских поселений.

«39% сельского жилищного фонда не имеет водопровода и 50% канализации», – сказал он, отметив, что эта тема должна стать одной из самых приоритетной в деятельности Минстроя.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Высокотехнологичные компании Ирана планируют сотрудничать с резидентами ОЭЗ 10.03.2021
Высокотехнологичные компании Ирана планируют сотрудничать с резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"
Денис Мантуров принял участие в совещании о социально-экономическом развитии Кемеровской области 09.03.2021
Денис Мантуров принял участие в совещании о социально-экономическом развитии Кемеровской области
Николай Шульгинов: 04.03.2021
Николай Шульгинов: "Мы дали дополнительный импульс развитию сотрудничества России с Ираком"
В Кремле обсудили вопросы развития угольной промышленности 03.03.2021
В Кремле обсудили вопросы развития угольной промышленности
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Итоги 77 Собрания АЭК
+