Россия теряет из-за проблем энергосбережения миллиарды рублей

Потери от нерешенных проблем теплообеспечения и энергосбережения ежегодно составляют 300 млрд рублей. Об этом заявил председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, выступая на открытии «Российской строительной недели» (RosBuild-2021) в Москве.

«Это примерно та же сумма, что нам выделяется на аварийное жилье в течение четырех лет», – сказал он.

По словам Сергея Степашина, еще одной серьезной проблемой является изношенность коммунальной инфраструктуры страны.

«До 60% коммунальной инфраструктуры в нашей стране находится в стадии разрушения»– сказал он.

По словам председателя Общественного совета при Минстрое России, в результате плачевного состояния коммунальной инфраструктуры выполнение задачи, поставленной президентом России по ежегодному переселению 5 млн наших сограждан в новое жилье, может быть не выполнена.

«Если это жилье будет стоять и строиться на устаревшей инфраструктуре мы проблему улучшения жилищных условий не решим», – сказал он.

Председатель Общественного совета при Минстрое России сообщил, что он уже обратился к премьер министру Михаилу Мишустину с тем, чтобы были даны соответствующие поручения для исправления ситуации.

Сергей Степашин указал также на наличие серьезных проблем с инфраструктурой сельских поселений.