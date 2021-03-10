Россия теряет из-за проблем энергосбережения миллиарды рублей

RusCable Insider #212 - Перемены в отрасли. Новый президент
и правление АЭК, подготовка к Cabex и энергобезопасность дороже экологии
10 марта 2021, 14:30
Рубрика: Встречи
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ, КОММЕНТАРИИ
Отрасль: Строительство
Потери от нерешенных проблем теплообеспечения и энергосбережения ежегодно составляют 300 млрд рублей. Об этом заявил председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, выступая на открытии «Российской строительной недели» (RosBuild-2021) в Москве.
«Это примерно та же сумма, что нам выделяется на аварийное жилье в течение четырех лет», – сказал он.
По словам Сергея Степашина, еще одной серьезной проблемой является изношенность коммунальной инфраструктуры страны.
«До 60% коммунальной инфраструктуры в нашей стране находится в стадии разрушения»– сказал он.
По словам председателя Общественного совета при Минстрое России, в результате плачевного состояния коммунальной инфраструктуры выполнение задачи, поставленной президентом России по ежегодному переселению 5 млн наших сограждан в новое жилье, может быть не выполнена.
«Если это жилье будет стоять и строиться на устаревшей инфраструктуре мы проблему улучшения жилищных условий не решим», – сказал он.
Председатель Общественного совета при Минстрое России сообщил, что он уже обратился к премьер министру Михаилу Мишустину с тем, чтобы были даны соответствующие поручения для исправления ситуации.
Сергей Степашин указал также на наличие серьезных проблем с инфраструктурой сельских поселений.
«39% сельского жилищного фонда не имеет водопровода и 50% канализации», – сказал он, отметив, что эта тема должна стать одной из самых приоритетной в деятельности Минстроя.
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