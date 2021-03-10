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Ростех изготовит газоперекачивающие агрегаты для Харасавэйского месторождения

Ростех изготовит газоперекачивающие агрегаты для Харасавэйского месторождения

10 марта 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕХ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Машиностроение 
Источник: Ростех

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха приступила к изготовлению газоперекачивающих агрегатов для Харасавэйского газоконденсатного месторождения. 

Шесть комплектов агрегатов ГПА-25 изготавливаются компанией «ОДК-Газовые турбины» в максимальной заводской готовности. Такое исполнение снижает расходы на транспортировку и монтаж агрегатов на объекте строительства. 

«АО «ОДК-ГТ» разработало газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 непосредственно по заказу ПАО «Газпром» и в 2013 году освоило их серийное производство. Компанией выпущено более 60 единиц ГПА-25, которые в настоящее время работают на газоконденсатных месторождениях и компрессорных станциях ПАО «Газпром». В основе ГПА-25 газотурбинные двигатели ПС-90ГП-25 производства АО «ОДК-Пермские моторы» и НК 36СТ производства ПАО «ОДК-Кузнецов», – сказал генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Сергей Михайлов

Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично – в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных – 2 трлн м³ (по сумме категорий С1 и С2). Проектный уровень добычи – 32 млрд м³ газа в год.

Фото: ПАО «Газпром»

 

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Источник: Ростех

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