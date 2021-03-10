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Ростовская АЭС: плановый ремонт на энергоблоке №4 завершился с опережением графика

Энергоблок №4 Ростовской атомной станции 7 марта 2021 г. включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта. Качественное планирование работ и организация оперативного взаимодействия с подрядными предприятиями позволили сократить продолжительность ремонта на 46 часов. В настоящее время энергоблок работает на номинальной мощности.

«Сократить время проведения ремонтных работ почти на двое суток удалось благодаря оптимизации процесса ремонта за счет детализированного, почасового планирования работ и эффективного использования инструментов Производственной системы «Росатома», - отметил исполняющий обязанности директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В полном объеме выполнены все запланированные ремонтные работы, а также ероприятия по модернизации оборудования, связанные с повышением безопасности и устойчивости эксплуатации энергоблока.  В частности, была модернизирована система противоразгонной защиты турбины, внедрен электронный автомат безопасности приводных турбин турбопитательных насосов. Оптимизация ремонта позволит выдать потребителям Юга России порядка 50 млн кВтч дополнительной электроэнергии, что сопоставимо со сжиганием более 20 тыс. тонн угля на тепловой электростанции. Следующий ППР на Ростовской АЭС запланирован на июнь: средний ремонт пройдет на энергоблоке №3.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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