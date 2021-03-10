По результатам совместной технической оценки шведский системный оператор Svenska kraftnät и финский системный оператор Fingrid Oyj подписали рамочное соглашение о намерении продлить срок эксплуатации HVDC соединения FennoSkan 1 как минимум до конца 2040 г.

Соединение Fenno-Skan напряжением 400 кВ между шведским г. Даннебо (Dannebo) и финским г. Рихтниеми (Rihtniemi) введено в коммерческую эксплуатацию в ноябре 1989 г. На сегодняшний день Fenno-Skan 1 является самым протяженным подводным HDVC соединением в мире. Общая протяженность соединения FennoSkan 1 составляет 233 км, из которых 200 км проложено по дну Ботнического залива, а текущая пропускная способность – 400 МВт. Исследование технической возможности продления срока эксплуатации HVDC соединения Fenno-Skan 1, которое проводилось в течение 2020 г. показало, что надежной работы Fenno-Skan 1 на период до 2040 г. можно добиться за счет расширенного мониторинга технического состояния соединения в сочетании с ремонтом и обновлением определенного оборудования. Svenska kraftnät и Fingrid намерены осуществить необходимые инвестиции и мероприятия для обеспечения надежной работы соединения и в дальнейшем.

Такие трансграничные соединения, как Fenno-Skan 1, играют важную роль в достижении климатических целей, поставленных скандинавскими и балтийскими странами в целом, обеспечивают более тесную интеграцию энергорынков, надежность поставок электроэнергии (мощности), а также гибкость энергосистемы. Продление срока службы Fenno-Skan 1 является экономичным решением для поддержания на необходимом уровне пропускной способности трансграничных электрических связей между Финляндией и Швецией. При этом Svenska kraftnät и Fingrid Oyj продолжают изучать возможность строительства новых трансграничных соединений в рамках планирования развития европейской электрической сети.

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