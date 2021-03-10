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Уралгидромедь увеличит производство меди с помощью нового фильтр-пресса

Уралгидромедь увеличит производство меди с помощью нового фильтр-пресса

10 марта 2021, 15:30
Рубрика: Инновации
Метки: РМК, МЕДЬ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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Предприятие «Уралгидромедь» (входит в Группу «Русская медная компания») ввела в эксплуатацию новый фильтр-пресс. Агрегат стоимостью порядка 4 млн рублей позволит увеличить переработку собственного медьсодержащего сырья (кека) и повысит эффективность работы гидрометаллургического участка.

Новое оборудование позволит перерабатывать ежемесячно до 180 т сырья, что в три раза превышает прежнюю производительность. При этом за счёт контроля влажности кека удастся снизить потерю меди с влагой. В результате чистой меди будет извлекаться на 3-4 тонны в месяц больше, чем до установки фильтр-пресса.

Ещё одно преимущество фильтр-пресса – он экономит время на обогащение продуктивного раствора за счёт исключения процедуры отстаивания. По подсчётам гидрометаллургов, экономия составляет в среднем 8 часов. Агрегат также упростил обслуживание технологического оборудования. Раньше кеки копились в ёмкостях-агитаторах, поэтому работникам приходилось периодически вскрывать их, очищать и готовить к новому циклу. Теперь кеки собирает фильтр-пресс.

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Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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