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В Нижнем Тагиле над городским прудом пройдет автодорожный мост

В Нижнем Тагиле над городским прудом пройдет автодорожный мост

10 марта 2021, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: egrz.ru

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Управление государственной экспертизы Свердловской области рассмотрело проектную документацию на строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Также будет построена необходимая дорожная и инженерная инфраструктура. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Нижний Тагил - крупный промышленный и культурный центр Среднего Урала, основанный в 1722 году тульскими заводчиками Никитой и Акинфием Демидовыми. Сегодня это второй по величине город Свердловской области, который в 2022 году отметит свое 300-летие. Автомобильный мост черед городской пруд - один из ключевых инфраструктурных объектов, возводимых к юбилею Нижнего Тагила. Мост, строительство которого планировалось еще в первой половине XX века, создаст наиболее удобный и быстрый маршрут перемещения между отдаленными районами города, а также позволит снизить транспортную и экологическую нагрузку на его центральную часть.

Проектной документацией, одобренной Свердловской экспертизой, предусмотрено строительство четырехполосного автодорожного мостового перехода протяженностью 434 м и шириной 24,8 м. Общая длина автомобильных подъездов к мосту составит около 4 км. Окончание строительства запланировано на 2022 год.

Застройщик - Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства». Проектировщики – ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства» и ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ».

Фото: mstrok.ru

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Источник: egrz.ru

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