Представляем Вашему вниманию Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях за 3 – 9 марта 2021 года, подготовленный экспертами «Института проблем естественных монополий» (ИПЕМ).

Ознакомиться с обзором можно по ссылке.