RusCable Insider #212 - Перемены в отрасли. Новый президент
и правление АЭК, подготовка к Cabex и энергобезопасность дороже экологии
10 марта 2021, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ИПЕМ, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Представляем Вашему вниманию Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях за 3 – 9 марта 2021 года, подготовленный экспертами «Института проблем естественных монополий» (ИПЕМ).
Ознакомиться с обзором можно по ссылке.
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