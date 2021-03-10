 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ)

Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)

10 марта 2021, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ИПЕМ, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Институт проблем естественных монополий

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
244

Представляем Вашему вниманию Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях за 3 – 9 марта 2021 года, подготовленный экспертами «Института проблем естественных монополий» (ИПЕМ).

Ознакомиться с обзором можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Институт проблем естественных монополий

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B5 09.03.2021
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B5
Женщины в энергетике: праздничная подборка 09.03.2021
Женщины в энергетике: праздничная подборка
НИК В2 РНК СИГРЭ принимает активное участие в работе WG B2.80 СИГРЭ 05.03.2021
НИК В2 РНК СИГРЭ принимает активное участие в работе WG B2.80 СИГРЭ
Женщины в энергетике: Электромонтер-энергетик – истории женщин с необычной профессией 05.03.2021
Женщины в энергетике: Электромонтер-энергетик – истории женщин с необычной профессией
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Итоги 77 Собрания АЭК
+