"Норникель" полностью оплатил 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, говорится в сообщении компании.

"НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу компаний "Норильский никель") произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан города Норильска. Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель", - отмечается в сообщении.

Компания отмечает, что большая часть средств, а именно 145,493 млрд рублей, была направлена в федеральный бюджет. Муниципальному образованию города Норильска на возмещение вреда почвам НТЭК выплатила 684,9 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена до 146,2 млрд рублей.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, средства, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба, в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.

Фото: Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, июнь 2020 года

© Кирилл Кухмарь/ТАСС