Вчера, 9 марта 2021 года, специалисты АО «Донаэродорстрой» (входит в группу строительных компаний «ДОН») приступили к реализации проекта «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г.Ростова-на-Дону».

«На всем протяжении участка трассы, входящего в зону ответственности компании, строители начали очистку площадки от леса, снятие почвенно-растительного слоя», - поделился руководитель проекта Сергей Суслов.

Старт строительства стал возможен благодаря выданному сегодня компании «Донаэродорстрой» Министерством транспорта Ростовской области разрешения на строительство Северного автомобильного обхода г.Ростова-на-Дону. Ранее был подписан соответствующий государственный контракт.

Новый участок автотрассы Северного обхода Ростова-на-Дону протяженностью около 12,75 км пройдет между автодорогами «Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск» и «Ростов-на-Дону – Таганрог» в обход села Чалтырь по территории Мясниковского района. Данный участок обхода включит в себя два мостовых сооружения – путепроводы общей длиной 192,11 м. При пересечении с автомобильной дорогой «Красный Крым – Султан Салы» возведут транспортную развязку, далее трасса обхода пройдет по новому направлению до плавного слияния с транспортной развязкой на 9 км федеральной автодороги А-280.

На Северном автомобильном обходе установят наружное освещение, шумозащитные акустические экраны, металлическое барьерное ограждение и системы организации дорожного движения. В проекте заложено применение щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Весь объем асфальтобетонной смеси производится на заводах «Донаэродорстроя» по рецептам собственной аккредитованной лаборатории. Такое покрытие имеет высокую износостойкость, длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта. Оно остается стабильным при механических воздействиях и характеризуется повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги.