Наша редакция продолжает каждую неделю делать обзор главных отраслевых событий и умещать это в одном журнале. На этот раз выпуск RusCable Insider получился увесистым, ведь на прошлой неделе состоялось 77 Общее собрание Ассоциации “Электрокабель”. Участники обсудили результаты 2020 года и прогнозы развития кабельной промышленности в 2021 году, состояние и тенденции отечественного и мирового кабельного рынка. Само cобрание оказалось знаковым для членов Ассоциации. В последний раз в качестве Президента АЭК на нем председательствовал Геннадий Мещанов. Сопредседателем выступал генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков, который чуть позже, на этом же собрании открытым голосованием единогласно был избран Президентом Ассоциации.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №212 от 9 марта 2021 года

Сильные морозы, поразившие центр США не так давно, вызвали массовые отключения электроэнергии в Техасе и соседних штатах. Бедственное положение миллионов людей, лишенных электричества и тепла, попало в заголовки газет и привлекло внимание всего мира. Энергетическая безопасность — это новая нефть. Почему так, читайте в материале от портала ЭНЕРГОСМИ.РУ

Если у вас есть животные, вы наверняка сталкивались с проблемой нейтрализации запахов в помещении. Как часто приходится следить за тем, чтобы туалет у питомца был чистым и не доставлял проблем ни ему, ни вам? К счастью, технический прогресс поможет и тут, особенно, если делать уборку вы не любите. Elektroportal.ru сделал для вас подборку популярных умных автоматических туалетов для котов.

Смотрите специальный выпуск RusCable Review с 77 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель"