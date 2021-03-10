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RusCable Insider #212 - Перемены в отрасли. Новый президент и правление АЭК, подготовка к Cabex и энергобезопасность дороже экологии

АЭК,Ассоциация Электрокабель,Insider

АЭК,Ассоциация Электрокабель,Insider

АЭК,Ассоциация Электрокабель,Insider

АЭК,Ассоциация Электрокабель,Insider

Наша редакция продолжает каждую неделю делать обзор главных отраслевых событий и умещать это в одном журнале. На этот раз выпуск RusCable Insider получился увесистым, ведь на прошлой неделе состоялось 77 Общее собрание Ассоциации “Электрокабель”. Участники обсудили результаты 2020 года и прогнозы развития кабельной промышленности в 2021 году, состояние и тенденции отечественного и мирового кабельного рынка. Само cобрание оказалось знаковым для членов Ассоциации. В последний раз в качестве Президента АЭК на нем председательствовал Геннадий Мещанов. Сопредседателем выступал генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков, который чуть позже, на этом же собрании открытым голосованием единогласно был избран Президентом Ассоциации. 

 Скачать PDF. RusCable Insider Digest №212 от 9 марта 2021 года

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Смотрите специальный выпуск RusCable Review с 77 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель"

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