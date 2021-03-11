Расположенная у побережья графства Линкольншир (Великобритания) шельфовая ВЭС Triton Knoll установленной мощностью 857 МВт начала вырабатывать электроэнергию. Проект строительства ВЭС находится в собственности энергокомпаний RWE (59%, оператор ВЭС), J-Power (25%) и Kansai Electric Power (16%).

В сентябре 2017 г. ВЭС Triton Knoll получила контракт на разницу (CfD) от Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy, BEIS), в соответствии с которым вырабатываемая станцией электроэнергия будет оплачиваться по цене € 83,39 за МВт*ч в течение 15 лет. В сентябре 2018 г. RWE подписала 15-летнее соглашение о покупке электроэнергии (power purchase agreement, PPA) с датской энергетической компанией Ørsted, согласно которому Ørsted будет покупать всю электроэнергию, вырабатываемую ВЭС. Полностью ввести ВЭС Triton Knoll в коммерческую эксплуатацию планируется в 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata