В Кирове в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» построят две новые дороги в микрорайоне Долгушино: контракт на строительство уже заключен. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте нацпроекта.

В микрорайоне Долгушино в рамках программы по расселению аварийного жилья построены новые дома, к которым необходимы комфортные подъезды. По БКАД запланировано строительство двухполосных дорог по улице Зеленина протяженностью 563,6 метров и по улице Восьмого марта длиной 212,7 метров. Ширина проезжей части составит 6 метров, расчетная скорость движения - 30 км/ч. Проектом также предусмотрено устройство тротуаров и освещения.

В сообщении отмечается, что работы будут проводить в три этапа. Подрядчик выйдет на объекты с наступлением тепла. Полностью строительство дорог планируют завершить до 15 октября 2022 года.

В текущем году в Кирове планируют обновить 32 объекта улично-дорожной сети. В частности, работы пройдут на улицах Крупской, Стахановской, Захватаева и в Студенческом проезде. Кроме того, в городе приступят к строительству улиц Солнечной и Сурикова.

Добавим, что на реализацию дорожного нацпроекта в Кирове в 2021 году предусмотрено более 536 млн рублей.