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Горнолыжный курорт "Хехцир" в Хабаровском крае будут развивать в кредит

Горнолыжный курорт Хехцир в Хабаровском крае будут развивать в кредит

11 марта 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Центр инновационных технологий города Хабаровска объявил тендер на предоставление кредита для реализации инвестиционного проекта по реконструкции горнолыжного комплекса «Хехцир», сообщает RosTender.info.

Компания планирует взять в кредит 390 млн рублей с сроком погашения 10 лет. Максимальная цена контракта с финансовой организацией установлена на уровне 515 млн рублей. Предложения от банков Центр принимает до 26 марта, итоги закупки подведут 30 марта.

Горнолыжный комплекс «Хехцир» расположен по адресу: Хабаровский край, 25-й км Владивостокского шоссе. Новый комплекс создадут на базе неработающей несколько последних лет базы «Спартак». Инфраструктура базы сильно устарела. На первом этапе развития комплекса здесь планируют установить кресельный подогреваемый подъемник с защитой от ветра, создать две трассы длиной 1,2 км с системой оснежения, построить здание с пунктом проката спортивного снаряжения, кафе и медпунктом.
 

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Источник: РосТендер

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