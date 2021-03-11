Центр инновационных технологий города Хабаровска объявил тендер на предоставление кредита для реализации инвестиционного проекта по реконструкции горнолыжного комплекса «Хехцир», сообщает RosTender.info.

Компания планирует взять в кредит 390 млн рублей с сроком погашения 10 лет. Максимальная цена контракта с финансовой организацией установлена на уровне 515 млн рублей. Предложения от банков Центр принимает до 26 марта, итоги закупки подведут 30 марта.

Горнолыжный комплекс «Хехцир» расположен по адресу: Хабаровский край, 25-й км Владивостокского шоссе. Новый комплекс создадут на базе неработающей несколько последних лет базы «Спартак». Инфраструктура базы сильно устарела. На первом этапе развития комплекса здесь планируют установить кресельный подогреваемый подъемник с защитой от ветра, создать две трассы длиной 1,2 км с системой оснежения, построить здание с пунктом проката спортивного снаряжения, кафе и медпунктом.

