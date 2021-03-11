 
Встречи

НИУ "МЭИ" и Ростехнадзор расширяют сотрудничество

НИУ МЭИ и Ростехнадзор расширяют сотрудничество

11 марта 2021, 16:15
Рубрика: Встречи
Метки: РОСТЕХНАДЗОР, НИУ МЭИ, СОТРУДНИЧЕСТВО
Источник: НИУ "МЭИ"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
218

Сегодня, 11.03.2021, состоялась встреча ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева и главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексея Алёшина.

В ходе совещания обсуждались результаты реализации программы подготовки кадров для Ростехнадзора. По итогам совещания было принято решение о продолжении программы сотрудничества университета и федерального агентства. Также было решено рекомендовать региональным отделениям Ростехнадзора провести работу с местными вузами и отобрать наиболее перспективных студентов для направления на обучение по данной программе

Программа подготовки кадров для Ростехнадзора ведется в институте электроэнергетики НИУ «МЭИ» на базе кафедры инженерной экологии и охраны труда.

Как заявил по итогам встречи ректор НИУ «МЭИ», «безопасность и безаварийность - основа функционирования энергетической системы страны. Деятельность Ростехнадзора играет здесь ключевую роль. В нашем сотрудничестве наиболее важная задача - поддержка высокого уровня подготовки сотрудников Ростехнадзора. Расширение такого сотрудничества - хорошая основа для укрепления безопасности и энергоэффективности».

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 600 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ "МЭИ" в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

Facebook, VK, Twitter, Youtube, Telegram, Instagram

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: НИУ "МЭИ"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Николай Шульгинов: 11.03.2021
Николай Шульгинов: "Энергосистема России обладает достаточным запасом резервных мощностей"
Россия теряет из-за проблем энергосбережения миллиарды рублей 10.03.2021
Россия теряет из-за проблем энергосбережения миллиарды рублей
Высокотехнологичные компании Ирана планируют сотрудничать с резидентами ОЭЗ 10.03.2021
Высокотехнологичные компании Ирана планируют сотрудничать с резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"
Денис Мантуров принял участие в совещании о социально-экономическом развитии Кемеровской области 09.03.2021
Денис Мантуров принял участие в совещании о социально-экономическом развитии Кемеровской области

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно