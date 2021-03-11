НИУ "МЭИ" и Ростехнадзор расширяют сотрудничество

Сегодня, 11.03.2021, состоялась встреча ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева и главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексея Алёшина.

В ходе совещания обсуждались результаты реализации программы подготовки кадров для Ростехнадзора. По итогам совещания было принято решение о продолжении программы сотрудничества университета и федерального агентства. Также было решено рекомендовать региональным отделениям Ростехнадзора провести работу с местными вузами и отобрать наиболее перспективных студентов для направления на обучение по данной программе

Программа подготовки кадров для Ростехнадзора ведется в институте электроэнергетики НИУ «МЭИ» на базе кафедры инженерной экологии и охраны труда.

Как заявил по итогам встречи ректор НИУ «МЭИ», «безопасность и безаварийность - основа функционирования энергетической системы страны. Деятельность Ростехнадзора играет здесь ключевую роль. В нашем сотрудничестве наиболее важная задача - поддержка высокого уровня подготовки сотрудников Ростехнадзора. Расширение такого сотрудничества - хорошая основа для укрепления безопасности и энергоэффективности».

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 600 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ "МЭИ" в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).